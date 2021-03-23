10 kişinin hayatını kaybettiği süpermarketteki silahlı saldırının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı

ABD’nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde, dün meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anları bazı görgü tanıkları tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

Polis, canlı yayınların yapılmaması çağrısında bulunurken, şüpheli hafif yaralı şekilde gözaltına alındı. Colorado’daki bu saldırının, ABD genelinde son 7 günde yaşanan 7’nci silahlı saldırı olduğu kaydedildi.

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunan 7 çocuk babası polis Eric Talley’in (51), olay yerine ilk gidenlerden olduğu ve saldırgana müdahale ederken hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın yaklaşık 5 gün süreceğini duyurdu.

Kaynak: DHA