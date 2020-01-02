1 yaşındaki çocuğun snowboard videosu viral oldu

ABD’nin Utah eyaletindeki Salt Lake City’de sadece bir yaşındaki küçük bir çocuğun snowboard yaparken görüldüğü video sosyal medyada gündem oldu.

İlk kez kayak yapan kızın kusursuz bir şekilde dengede durması ve bundan duyduğu mutluluk ilgi çekti.

Küçük çocuğun ailesi tarafından çekilen videoda kardeşi Johnny’ye beşlik çakarken görülen küçük kızın kayarken hiç yardım almadan dengede durması ve kısa parkuru tamamladıktan sonra kameraya gülücük saçması hayranlık uyandırdı.

Maeve’nin babası John, küçük oğullarının da 14 aylıkken kaymayı öğrendiğini belirterek, “Maeve ise hızlı gitmeyi seviyor” dedi.

Video 50 binden fazla kez izlendi.