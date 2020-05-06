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1 yaşındaki bebek ve babası, Koronavirüs'ü yenerek taburcu oldu

06 Mayıs 2020 15:13

Yalova'da yeni tip Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebek ve 26 yaşındaki babası hastalığı yenerek taburcu oldular. 1 yaşına hastanede giren Çağan Eymen bebek için doğum günü kutlaması da yapıldı.

Yalova'da babasıyla birlikte yeni tip Koronavirüs tedavisi gören 1 yaşındaki Çağan Eymen bebeğe, doktorlar hastanede doğum günü sürprizi yaptı.

Koronavirüs'e babasıyla birlikte yakalanan ve bir süredir Yalova'da bulunan bir hastanede tedavi gören 1 yaşındaki bebeğe, hastane doktorları pasta keserek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Yalova'da yaşayan Yenigül ailesi bir süre önce dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse yakalanarak tedavi altına alındı. Bir yaşındaki minik Çağan Eymen Yenigül, 26 yaşındaki babası Sercan Yenigül ile hastalığı yenerek bugün taburcu oldu.

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