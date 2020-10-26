Milyonluk aracını yakıp yanında mangal yaptı

Rusya’nın ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri, lüks aracını sürekli arızalandığını öne sürerek boş bir arazide ateşe verdi.

Rusya’nın en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri Mihail Litvin uzun süre önce piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan lüks bir araç aldı. Aracı arızalanan Litvin yetkililerle görüşerek araçtaki arızanın sürekli tekrarlamasından şikayetçi oldu. Şirketten karşılık bulamadığını iddia eden sosyal medya fenomeni, arkadaşlarından oluşan bir ekiple aracı Moskova’daki boş bir araziye götürdü.

Litvin, benzin bidonunu aracından başlayarak yere dökerken, diğer yandan mangal yakarak sosis pişirdi.

Görüntüler bazı takipçiler tarafından beğeni alırken, birçok kişi ise Litvin’i şov yapmakla suçladı.