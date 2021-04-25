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1 Milyon 250 bin TL'lik soygun kamerada

25 Nisan 2021 13:25

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin içinden 1 milyon 250 bin lira değerindeki altın dolu çantayı çalan Meksikalı şüpheli yakalandı. Parmak izi bırakmamak için eldiven giydiği de tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 23 Mart Salı günü Küçükçekmecede’ki bir oto tamircide meydana geldi. İddiaya göre, Meksika uyruklu Juan H. Oto tamir dükkanlarına arabalarını tamir ettirmek için gelen kişileri hedef aldı. Son olay ise, aracını tamir ettirmek için gelen B.C. ‘nin başına geldi. Esnaflık yapan B.C ev almak için biriktirdiği toplam ağırlığı 2 buçuk kilo değerindeki küpe, kolye, tektaş yüzük, ve daha çok fazla değerli eşyanın bulunduğu, 1 milyon 250 bin Tük lirası olan ziynet eşyalarını aracın arka koltuğunda bırakmıştı. Durumu fark eden Meksika uyruklu Juan H. , B.C’nin aracı boş kaldığı anda eldiven takarak ziynet eşyası dolu çantayı bir anda alarak kayıplara karıştı. B.C. aracı teslim aldıktan sonra yola çıktığında çantayı görmeyip hemen durumu polise bildirdi.

Yakalandı

Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen, Juan H., kaldığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meksikalı, Juan H.'nin, hırsızlık suçundan daha önceden suç kaydı olduğu tespit edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde, Juan H.'nin gizlenerek otomobilin kapısını açmaya çalışması ve kimseye görünmeden çantayı alarak uzaklaşması görüldü. Diğer görüntüde ise şüphelinin farklı bir otomobile hırsızlık girişiminde bulunduğu, daha sonra birkaç kişinin durumu fark etmesi ile şüpheliyi kovaladıkları an saniye saniye kameralara yansıdı.

1 milyon 250 binhırsızlıkküçükçekmeceistanbulsoygun

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