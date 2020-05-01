1 Mayıs'ta Taksim Meydanı için iki farklı muamele; iki farklı konfederasyon iki farklı görüntü

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e çelenk bırakmak isteyen sendikaların bazılarına izin verilirken, aynı nedenle Taksim'e çelenk bırakmak isteyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ise ise polis müdahale etti.

Polisin DİSK'e yönelik müdahalesi sırasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekteri Adnan Serdaroğlu, Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Taksim Atatürk Anıtı'na bırakılmak üzere hazırlanan çelenk ise müdahale sırasında parçalandı.

Öte yandan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve HAK-İŞ Konfederasyonu ve HAK-Sen'in ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yaptığı yürüyüş polis engeline takılmadı. Taksim meydanına çıkmalarına izin verilen sendikaların hazırladığı çelenkleri Taksim Atatürk Anıtı'na bırakması için polis tarafından barikatlar açıldı. Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı karanfiller de bırakan sendika üyeleri bir basın açıklaması da gerçekleştirdi.

Valilikten açıklama: Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada gözaltı işlemi yapılanların ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak üzere Valiliğimize 9 başvuru yapılmıştır. Konfederasyonlar ve sendikalar tarafından yapılan başvurular Valiliğimizce değerlendirilerek, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla tamamına izin verilmiş ve bu izninin kapsamı önceden kendilerine bildirilmiştir.

Bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve konfederasyonlar tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde Kazancı Yokuşu’na bu kapsamda çiçek bırakılmıştır. Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakma talebiyle başvuru yapan Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen., Hak-İş, Hak-Sen, Nakliyat-İş, Sahim-Sen, Sime-Sen. ve Türk-İş, önceden kararlaştırılan şekilde bugün faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir.

Ancak; Disk Genel Merkez Binası’ndaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara; Covid-19 Salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olduğu, yapılmak istenen yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, diğer sendikaların yaptığı gibi kendi özel araçlarıyla gidebilecekleri, eğer ihtiyaç duyuluyorsa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir.

Bütün bunlara rağmen; Taksim Meydanı’na yürümekte ısrar ederek, yapılan yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan gruba Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile gözaltı işlemi yapılmıştır.

Gözaltı işlemi yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





