1 Mayıs Platformu'nun açıklamasına müdahale sırasında bir vatandaş: "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz"

21 Nisan 2021 13:29
1 Mayıs Platformu'nun İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki açıklamasına müdahale edildi ve en az 30 kişi gözaltına alındı. O esnada bisikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş da polisin müdahalesine "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.
1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs açıklamalarını yapmak üzere İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. İşçiler, açıklama yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı. 3 gözaltı aracı doldu. En az 30 kişi gözaltına alındı.
O esnada bisikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş da müdahaleye "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi.
TIKLAYIN: 1 Mayıs Platformu’na polis müdahalesi: 30’dan fazla kişi gözaltına alındı
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