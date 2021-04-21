1 Mayıs Platformu'nun açıklamasına müdahale sırasında bir vatandaş: "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz"

1 Mayıs Platformu'nun İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’ndaki açıklamasına müdahale edildi ve en az 30 kişi gözaltına alındı. O esnada bisikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş da polisin müdahalesine "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

1 Mayıs Platformu, 1 Mayıs açıklamalarını yapmak üzere İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bir araya geldi. İşçiler, açıklama yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı. 3 gözaltı aracı doldu. En az 30 kişi gözaltına alındı.

O esnada bisikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş da müdahaleye "Polis devleti yaptınız bu memleketi, canına okudunuz" diyerek tepki gösterdi.

TIKLAYIN: 1 Mayıs Platformu’na polis müdahalesi: 30’dan fazla kişi gözaltına alındı