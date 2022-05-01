İstanbul'daki 1 Mayıs mitinginden görüntüler; "İnsanları işten attılar aç bıraktılar, açız aç! 'Ya susacaksınız ya kan kusacaksınız' diyor"

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1 Mayıs İşçi Bayramı için Maltepe miting alanında toplanan sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler yürüyüşe başladı. Yürüyüş kortejlerinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın hazırladığı "Açız, aç. İşten attılar. Ya susacaksınız, ya kan kusacaksınız" yazılı devasa pankart ve boynuna astığı sarı çizmeler alanın en dikkat çekici görüntüsü oldu.

Sendikalar, emek örgütleri, siyasi partiler ve işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Maltepe miting alanında kutluyor. Alanda toplanmaya başlayan kalabalık, yürüyüş hazırlıklarını tamamlıyor. Davulların çalmaya başladığı alanda halaylar da başladı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için Maltepe'ye gelen Sadık Barak 1977 yılındaki "Kanlı 1 Mayıs" olarak tarihe geçen o günü yaşamış. Barak, Candan Yıldız'a geçmişteki o günleri anlattı.

"Asla boyun eğmeyeceğiz, eyvallah demeyeceğiz"

Candan Yıldız'ın "Neden buradasınız" sorusunu şöyle cevapladı:

"Dünya işçi sınıfının ve halkların emeği için, geçmişte ödenen bedellerin karşılığını hatırlatmak için bugün buradayım. 1977 1 Mayıs'ında da vardım. 45 yıl önce yine 1 Mayıs'taydım. Olayın olduğu gün hakkında "biz duyduk ateş edildi" diyorlar oysa ben yaşadım. Hepsini tek tek yaşadım. Sular İdaresi'nin altındaydık. Çuvallarla üzerimize boş mermi kovanları geldi. O kovanları iteleyerek arkadaşlarımızı altından çıkarıyorduk. Sular İdaresi'nin duvarının altında. O üç grubun birleşmesiyle büyük bir provokasyon vardı. Bu provokasyonu devletin kendi bilinçli elleriyle organize edilerek yapıldı. Geçmişten bugüne dünya halklarına zulüm yapılıyor. Buna asla boyun eğmeyeceğiz, eyvallah demeyeceğiz, teslim olmayacağız. "

1 Mayıs yürüyüşü başladı

Kortejler yürüyüşe başladı. Alanda en dikkat çekici görüntü ise tek başına hazırladığı dev pankartla 1 Mayıs'a katılan vatandaştı. Vatandaş, elindeki "Açız, aç, işten attılar, ya susacaksınız, ya kan kusacaksınız"" yazılı devasa pankart ve boynuna astığı sarı çizmeler ile yürüdü.

Vatandaş, "İnsanları işten attılar aç bıraktılar, açız aç! 'Ya susacaksınız ya kan kusacaksınız' diyor" dedi.