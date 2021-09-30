1 kuruşluk banka borcu için evine ihtarname gönderildi: Bin lira 1 kuruş talep ediliyor

Aradan geçen 21 yılın ardından geçtiğimiz ay Mukadder Hatunoğlu, Ziraat Bankası’nın hukuk biriminden aranarak 2000 yılında çektiği krediden dolayı hesabın kapanmadığını, 0,1 kuruş borcu kaldığını ve bu borcun tahsil edilmesi gerektiği söylendi.

21 yılda 1000 TL oldu

"Kredimi ödedim kapattım"

Bu durum karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirten Mehmet Hatunoğlu, “2000 yılında kredi kullanmıştım. Kredimi de ödedim kapattım. 1 kuruş borcun kaldı dediler. Tamam 1 kuruş borcumu ödeyeyim o zaman dedim ama öncelikle avukat parası 1000 TL ödemen lazım dediler. Benden 21 yıl boyunca bana bir şey istemedi. 1 kuruş borcun var demedi. Şimdi avukat parası ile birlikte bin lira 1 kuruş talep ediyorlar mağdurum çözüm bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA