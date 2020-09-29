Bilecik'te 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Bilecik'te otomobille takip edilen bir genç, aracını evinin önüne park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. O anlar, yaralanan gencin evinin önünde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Aşağıköy köyü Ersin 1 Sokak mezarlık mevkiinde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 11 AAT 081 plakalı otomobiliyle evin önüne gelip park etmeye çalışan Yunus Bulut (28) aracından inerek evine gittiği sırada, yanına yaklaşan 34 plaka sayılı bir otomobilde sürücünün yanında oturan bir kişi tarafından araç seyir halindeyken 7 el ateş edilmişti.

Mermilerden biri şahsın yüzüne isabet ederken, Yunus Bulut yaralanmıştı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edildi.

Şüphelileri yakalama çalışmaları halen devam ederken, polis olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Yaşanan olay, Bulut'un evinin önünde bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobiliyle evinin önüne yanaşan Bulut'un arkasından hemen bir otomobilin geldiği görülüyor. Otomobil yolun sonunda dönüş yaparken, o esnada aracından inen Bulut'a diğer araçtan bir şahsın camı açarak ateş ettiği görülüyor.