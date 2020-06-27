1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı apartmanın içi görüntülendi

27 Haziran 2020 14:12
İstanbul Bahçelievler’de meydana gelen patlamanın ardından ekiplerinin çalışmaları devam ederken bina içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde odalar arasındaki duvarların yıkıldığı görüldü.
Bahçelievler’de 1 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Patlamayla birlikte hasar gören çevredeki araçlar çekici aracılığıyla çekilirken patlamanın yaşandığı cadde belediye ekiplerince temizleniyor.
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