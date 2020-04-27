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1 kilometrelik E-devlet şifresi kuyruğu

27 Nisan 2020 16:36

Adıyaman’da e-devlet şifresi almak isteyen vatandaşların girdiği kuyruğun uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi geçti.

E-devlet üzerinden bin TL’lik 3. faz sosyal yardıma başvurmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için sabahın erken saatlerinde PTT Adıyaman İl Müdürlüğüne geldi. Burada sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Zaman zaman arbedelerin de yaşandığı kuyrukta polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları konusunda defalarca uyardı. 

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