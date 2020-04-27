1 kilometrelik E-devlet şifresi kuyruğu

Adıyaman’da e-devlet şifresi almak isteyen vatandaşların girdiği kuyruğun uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi geçti.

E-devlet üzerinden bin TL’lik 3. faz sosyal yardıma başvurmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için sabahın erken saatlerinde PTT Adıyaman İl Müdürlüğüne geldi. Burada sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Zaman zaman arbedelerin de yaşandığı kuyrukta polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafelerini korumaları konusunda defalarca uyardı.