T24 LogoT24 Logo
Haberler

1.5 metre karın içine gömülen eşeğini donmaktan son anda kurtardı

Donmak üzereyken bulduğu eşeğini, kürekle karları temizleyerek çıkardıktan sonra ahıra götürdü

30 Ocak 2022 11:12

Diyarbakır'da Abdullah Karacadağ, donmak üzereyken bulduğu eşeğini, kürekle karları temizleyerek çıkardıktan sonra ahıra götürdü.

Bağlar ilçesi kırsal Karacadağ Mahallesi’nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında, gece kontrol için ahıra giden Abdullah Karacadağ, eşeğini göremedi.

Çevrede yakınlarıyla arama yapan Karacadağ, ahıra yakın yerde 1,5 metreyi aşan kar altında donmak üzere olan eşeğini fark etti. Karacadağ, sadece başı dışarıda olan hayvanı, kürekle karları temizleyerek kurtardı.

Eşeğini ahıra götüren Karacadağ, battaniyeye sarıp, veterinere haber verdi. Ahıra gelen veterinerin kontrol ettiği eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

eşekdiyarbakır

Diğer Videolar

Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu

Kılıçdaroğlu: Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…

Kayan kamyonu elleriyle durdurmaya çalıştı

"AK Parti başörtüsü sorununu çözmedi; 28 Şubat'ta kenetlenenleri karşı karşıya getiriyor"

İstanbul'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü; sürücüler ve bir işçi son anda böyle kurtuldu

Ukrayna ordusu, Rus askerlerine mühimmat taşıyan aracı böyle vurdu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24