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Çakarlı araçla sokağa çıkma yasağını deldi, sosyal medyada paylaştı

Yılmaz'ın Erdoğan'la çekilmiş fotoğrafları yer alıyor

04 Mayıs 2021 14:31

Sosyal medyada Kaan Yılmaz isimki kullanıcı sokağa çıkma yasağına rağmen çakarlı lüks aracıyla caddelerde gezdi. Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile çekildiği fotoğrafların yer alması dikkat çekti.

Tam kapanmada sokağa çıkma yasağını ihlal eden Yılmaz, ayrıca yasak olmasına rağmen aracına çakar taktırdı. 

Yılmaz'ın sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanlığı'nda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra Bursa Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’la da fotoğrafı yer alıyor. 

 

Yıldırım BelediyesiOktay YılmazKaan Yılmazçakarlı araçyasakbursa

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