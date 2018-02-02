-30 derece soğukta, çam ağacı yapraklarını yiyerek hayatta kaldı

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bir ormanda kaybolan 31 yaşındaki Andrey isimli bir adam, 5 gün boyunca -30 derecenin altındaki soğuk havada hayatta kalmak için çam ağacı yapraklarını yediğini söyledi. Çelyabinsk'te odun kesmek için gittiği bir ormanda kaybolan Andrey, —30 derecenin altındaki dondurucu soğukta 5 gün boyunca ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı. Andrey "İlk iki gün iyiydi, ama aç ve susuzdum. Sıvı kaybetmiştim. Bu yüzden eriyen karları içtim, çam ağaçlarının iğne yapraklarını yedim. Ateş yakıp donmamak için ateşin yanında uyudum. Ormanda donarak ölmek en çok korktuğum şeydi. Beni bulduklarında düzgün düşünemez haldeydim. Şapkamı, ceketimi çıkarmıştım, üzerimde sadece kazak vardı" ifadelerini kullandı. Andrey'in bir arkadaşı da REN TV'ye yaptığı açıklamada kurtarma ekiplerinin tam vaktinde yetiştiğini belirterek "Sadece 40 dakika daha geç kalsalardı, o ölmüş olurdu. Onu bulduğumuzda çok kötü haldeydi" dedi. Kaynak: Sputnik