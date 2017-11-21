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'Vergi cenneti' tartışması nasıl başladı; Kılıçdaroğlu hangi belgeleri gösterdi, AKP'liler ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İspat et, istifa ederim" çıkışına yanıt verdi. Man Adası'nda kurulan bir off - shore şirkete Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından on milyonlarca dolar aktarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, canlı yayında swift kodlarının da yer aldığı birtakım banka dekontlarını gösterdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yönelik çağrısında "Haysiyetli bir adamsan gereğini yap" dedi.

T24Derleyen: T24

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