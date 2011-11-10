-ZZ Leiden: 58 - Beşiktaş Milangaz: 86 ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Basketbolda Eurochallenge Kupası B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Milangaz, grubundaki ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımını 86-58 yendi. Karşılaşmanın ilk çeyreğine Ersin Dağlı'nın boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi başlayan Beşiktaş Milangaz, savunmada Kennedy'i durdurmakta zorlanınca, bu çeyreği 21-18 geride tamamladı. 2. çeyrekte Deron Williams'ın önderliğinde sayı bulmakta zorlanmayan Beşiktaş Milangaz, savunmada da rakibinin önemli isimlerini durdurdu ve devreyi 44-29 önde bitirdi. 3. periyotta da oyundaki üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, Ersin Dağlı'nın pota altı, Deron Williams'ın da dış atışlardan ürettiği sayılarla bu periyodu da 64-45 üstün geçti. Son çeyrekte de yüksek dış atış yüzdesini sürdüren siyah-beyazlılar, Kemp–Barış Hersek ikilisiyle karşılaşmanın bitimine 5 dakika kala farkı 26 sayıya kadar (78-52) çıkardı. Kalan bölümde de oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş Milangaz, rakibini 86-58'lik skorla mağlup etti.