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Spor

Zvonareva yarı finalde İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 00:15

-Zvonareva yarı finalde İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonası kırmızı grupta Çek Petra Kvitova, Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ikinci gün ikinci maçında, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Kvitova, Ragwanska'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. -Zvonareva finale yükseldi- Bu karşılaşmayla kırmızı grup maçları tamamlanırken, yaptığı 3 maçı da kazanan Petra Kvitova'nın ardından Rus Vera Zvonareva finale yükseldi. Agnieszka Radwanska'nın, finale yükselmesi için Petra Kvitova karşısında bir set alması yeterliydi ancak Polonyalı oyuncu bunu başaramadı. Bu durumda Radwanska gibi 2 mağlubiyet, 1 galibiyeti bulunan ancak oyun yüzdelerinde üstün olan Vera Zvonareva yarı finale yükselen isim oldu.

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