-Zvonareva, Wozniacki'yi 2-1 yendi İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasında kırmızı grupta yapılan maçta Rus Vera Zvonareva, tekler dünya sıralamasında 1. sırada bulunan Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-1 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ikinci gün üçüncü ve son maçında Rus tenisçi, Wozniacki'yi 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti. Maça rakibinin servisini kırarak başlayan Zvonareva, 4. oyunda skoru 4-0 yaptı. Rus tenisçi, 3 kez rakibinin servisini kırdığı 1. seti 6-2 kazanarak, 1-0 öne geçti. İkinci sette çekişme yaşanırken, 8. oyun 4-4 berabere geçildi. Ancak Wozniacki, 10. oyunda rakibinin servisini kırarak, 2. seti 6-4 kazanıp, 1-1 eşitliği sağladı. Üçüncü sete iyi başlayan Zvonareva, iki kez rakibinin servisini kırarak, 5. oyun sonunda 4-1 öne geçti. 6. oyunda rakibinin servisini kıran Wozniacki, 7. oyunu da alarak skoru 4-3'e getirdi. Ancak servis attığı 8. oyunu alan Zvonareva, 9. oyunda da rakibinin servisini kırarak, seti 6-3 ve 2 saat 18 dakika süren maçı da 2-1 kazandı. İlk maçına Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenen Wozniacki, şampiyonada ilk yenilgisini aldı. İlk maçında Çek Petra Kvitova'ya 2-0 yenilen Zvonareva ise ilk galibiyetini elde etti. -İkinci gün 11 bin 676 kişi izledi- Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren tenisseverler, ikinci gün de salonu büyük ölçüde doldurdu. İkinci gün seyirci sayısı 11 bin 676 olarak açıklanırken, dünkü gibi son maçta seyirci sayısı azaldı. -Çiftlerde yarın kura çekimi yapılacak- Şampiyonada çiftler kura çekimi yarın yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın yapılacak maçlar öncesindeki kura çekimine WTA Başkanı Stacey Allaster ve Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç ile çiftlerde mücadele edecek 4 takımın sporcuları katılacak.