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Spor

ZVONAREVA ŞAMPİYON OLDU ANKARA (A.A)

26 Şubat 2011 22:27

-ZVONAREVA ŞAMPİYON OLDU ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Katar Açık Tenis Turnuvası'nı, final karşılaşmasında Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenen Rus tenisçi Vera Zvonareva kazandı. Kadınlarda dünya sıralamasının 3 numaralı ismi olan ve turnuvaya 2 numaralı seribaşı olarak katılan Zvonareva, sıralamanın bir numaralı ismi olan rakibini 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti. Rus tenisçi, bu galibiyetle kariyerindeki 11. WTA şampiyonluğunu kazanmış oldu.  Wozniacki, 6 gün önce Doha'daki turnuvayı kazanarak, dünya sıralamasında bundan bir hafta önce Kim Clijsters'a devrettiği birinciliği geri almıştı.

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