Zvonareva kupaya uzandı



Indian Wells Tenis Turnuvası'nda bayanlarda şampiyonluğu Rus Vera Zvonareva kazandı. Zvonareva finalde Ana Ivanovic'i 2-0 mağlup etti.



Indian Wells Tenis Turnuvası'nın bayanlar finalinde Vera Zvonareva, son şampiyon ana Ivanovic'i yenmeyi başardı. Rus tenisçi ilk seti 7-5'lik tie-break ile ikinci seti ise 6-2'lik skorla kazandı.



Bir gün önce de Victoria Azarenka ile çiftlerde zafere ulaşan Zvonareva, Indian Wells'ten iki kupayla ayrılmış oldu.



Zvonareva bayanlar finali sonrası yaptığı açıklamada, "Her şampiyonluk için çok çalışmalısınız. Ama bu, rüzgar nedeniyle özellikle daha zordu. Finalde en iyi oyunumu oynamadım, fakat elimden geleni yaptım. Çok mutluyum" diye konuştu.



