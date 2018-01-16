Zverev, üst tura rahat çıktı

Avustralya Açık'ta erkeklerin 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, Thomas Fabbiano’yu 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya sıralamasının 73. basamağındaki Thomas Fabbiano karşısında zorlansa da 2. tura çıkmayı başardı. 20 yaşındaki Zverev, karşılaşmayı 6-1, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazandı.

7 numaralı seribaşı David Goffin, Matthias Bachinger'i, 2014 şampiyonu ve 9 numaralı seribaşı Stan Wawrinka da Ricardas Berankis'i 3-1 yenerek tur atladı.

Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic ise Donald Young'ı 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) mağlup ederek yoluna devam etti.