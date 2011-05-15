-ZÜRİH'TE "ÖLÜM TURİZMİ" OYLANIYOR ZÜRİH (A.A) - 15.05.2011 - İsviçre'nin Zürih kantonunda, ''ölüm turizmi'' ile ilgili referandum yapılıyor. İsviçre'nin en büyük kantonunda yaşayan seçmenler, çok sayıda yabancının yaşamına son vermek için geldiği kantonda intihara yardımın mevcut uygulamayla devam edip etmeyeceğine karar verecek. Federal Demokratik Birliği (UDF) ve Evangelist Parti'nin (PEV) ''ölüm turizmine'' karşı girişimi, yaşamına son verecek kişilerin en az bir yıl Zürih kantonunda ikamet etmeleri zorunluluğunu getirmeye çalışıyor. Azınlıkta kalan bu partilerin girişiminin bir sonuç vermesi beklenmiyor, zira sağın ve solun büyük partileri seçmenlerini girişime karşı oy kullanmaya çağırdı. Mevcut uygulama, ''egoist'' bir nedene dayanmıyorsa, intihara yardımı mümkün kılıyor. Bu yardım ise ancak ilaç temini gibi dolaylı yoldan yapılabiliyor. Yaşamına son vermek isteyen kişiye doğrudan ilaç vermek ya da ilaç içmesine yardımcı olmak yasaklanmış bulunuyor. Yabancılara intiharda yardımcı olan ülkenin tek kuruluşu Dignitas, geçen yıl yaklaşık yarısı Almanya'dan gelenler olmak üzere toplam 1138 kişinin yaşamına son vermesine yardımcı oldu.