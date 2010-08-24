-ZURICH INSURANCE'A REKOR PARA CEZASI LONDRA (A.A) - 24.08.2010 - İngiltere Finansal Hizmetler Denetleme İdaresi (FSA), müşterilerinin verilerini kaybeden İsviçreli sigorta şirketi Zurich Insurance'a rekor para cezası kesti. FSA, Güney Afrika'daki veri toplama merkezine rutin bir transfer sırasında 46 bin müşterisine ait gizli bilgileri kaybeden Zurich Insurance şirketine 3,5 milyon dolar (2,27 milyon sterlin) tutarında para cezası verdi. Bu, FSA'nın, veri kaybeden bir şirkete şimdiye kadar verdiği en büyük para cezası oldu. FSA'dan yapılan açıklamada, her ne kadar kaybolan verilerin kötüye kullanıldığına dair kanıt olmasa da güvenlik ihlalinin müşteriler için önemli kayıplara sebebiyet verebileceği belirtildi. Zurich Insurance Üst Yöneticisi Stephen Lewis ise şirketin veri güvenlik sistemlerini gözden geçirdiğini ve özel enformasyon güvenlik görevlisi atadığını belirterek, ''Bu olay kabul edilemez'' diye konuştu. FSA, Zurich UK anlaşma yolunu seçtiği için 5,02 milyon dolar (3,25 milyon sterlin) olması beklenen para cezasında yüzde 30 indirime giderek, bu cezanın 3,5 milyon dolar olmasını kararlaştırdı. FSA daha önce veri kaybı nedeniyle HSBC, Nationwide ve Norwich Union'a para cezası vermişti.