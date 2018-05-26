Zürafa Zambak'ın en sevdiği meyve yenidünya

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, bin 930 hayvanın barındığı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi\'nde, görevliler tarafında mevsim meyveleri ile beslenen Zambak isimli zürafanın en sevdiği meyvenin yenidünya olduğu belirtildi.

Kayseri\'de Büyükşehir Belediye tarafından yaptırılan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 180 dönüm arazi üzerinde 167 türde bin 930 hayvana ev sahipliği yapıyor. Haftanın 7 günü ziyarete açık olan hayvanat bahçesinin sevimli konuklarına veteriner hekimler ve görevliler, gereken ilgiyi gösteriyor. Günlük 600 kilo yemin tüketildiği hayvanat bahçesinde son teknoloji donanımlı büyük ve küçük olmak üzere 2 ameliyathane, 1 sterilizasyon odası, 1 laboratuar, 1 ilk müdahale odası, 1 röntgen odası ve 3 müşahede odası bulunuyor.

Hayvanat bahçesinde en çok ilgiyi gören hayvanlardan biri de Zabmak ismi verilen zürafa. Bakıcısı tarafından mevsim meyveleri ile beslenen Zambak\'ın yaz döneminde en çok sevdiği yiyecek ise yenidünya oldu. Bakıcının ellerinden meyve yiyen \'Zambak\'a ziyaretçiler yakın ilgi gösteriyor.

Geçen 26 Ekim\'de dünyaya gelen 3 aslan yavrusu da doğal yaşam alanına adapte olarak yaşamlarını sürdürüyor.

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