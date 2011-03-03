-ZUMDICK SONUÇTAN MEMNUN İZMİR (A.A) - 02.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Bucaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde Teknik Direktörü Ralf Zumdick, oyunun başlangıcında Bucaspor'un baskı kurduğunu söyledi. Zumdick, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyunun başlangıcında Bucaspor'un baskı kurduğunu belirterek, ''Bu baskıdan sonra penaltı ve kırmızı kart kararı geldi. Penaltıyı değerlendiremedik ancak ilk yarıda attığımız bir gol vardı. Galibiyetten dolayı yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz'' diye konuştu. Zumdick, ligdeki Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine, ''Lig maçı önemli. Halen güvenli hatta değiliz. Fenerbahçe maçına iyi hazırlanıp, puan almak için oynayacağız'' dedi. Gençlerbirliği futbolcusu Erdal ise yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, moralli çıkacakları Fenerbahçe maçını da galibiyetle tamamlamak istediklerini kaydetti. Jedinak ise ikinci yarıda rahat bir oyunun ardından galip geldiklerini, ligdeki Fenerbahçe maçını düşündüklerini söyledi. -BUCASPOR CEPHESİ- Bucaspor'un yardımcı antrenörü Recep Çetin ise futbolcularıyla gurur duyduğunu belirterek, ''Bazı etkenlere rağmen futbolcularım iyi mücadele etti. Bana göre bugün engellendik. Bugün hatalar vardı, genç oyuncularımızı bile kontrol etmekte zorlandık. Bu hakemlerle bu ligin zor gideceğini düşünüyorum. Bana göre bugünkü maçı gasp eden hakemdi. Kupa bizim için lükstü. İyi mücadele ettiğimiz maçta böyle kararlar olmamalıydı'' dedi. Erman'ın ikinci sarı kartını görmesinden önce Gençlerbirliği yardımcı antrenörünün sahadaki topa müdahale ettiğini kaydeden Çetin, ''Hakem bunu göremiyorsa buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bana göre onlar fazla oynadılar, 11 kişi oynamadılar'' diye konuştu. Recep Çetin, bu maçla kendisinin cezasının bittiğini ancak Samet Aybaba'nın cezalı olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Devir-teslim oldu. O pozisyonda da birşey yok. Hakem 'atarım' dedi. Hocamız da 'atarsan at' dedi, o da dışarı çıkardı'' dedi. Eskişehirspor maçının çok önemli olduğunu kaydeden Çetin, Orhan Ak'ın dışındaki sakat futbolcuların oynayabilecek duruma geldiğini sözlerine ekledi. Bucaspor formasıyla ilk golünü atan Ali Kuçik ise müsabakaya çok iyi başladıklarını ve golü de bulmalarına rağmen hakeme karşı koyamadıklarını ve kupadan elendiklerini belirterek, ''Artık ligi düşünüyoruz. Önümüzde Eskişehirspor maçı var, o müsabakadan en iyi sonuçla İzmir'e dönmek için çaba sarf edeceğiz'' dedi. Erkan Taşkıran ise müsabakanın başında 15-20 dakikayı iyi kullandıklarını ve öne geçtiklerini ancak daha sonra hakemin de yanlış kararlarıyla müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Yenilgilere hiçbir zaman kılıf aramadıklarını ifade eden Erkan, ''Önümüzde Eskişehirspor maçı var. Ligde kalan 11 11 haftada en iyi sonuçları alıp, Bucaspor'u ligde bırakıp vefasız İzmir'e göstereceğiz'' dedi. Erkan, kupa maçından önce futbolcuların kampa girmediğine dair haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine, ''Bunlara cevap vermemek en iyisi'' diye konuştu.