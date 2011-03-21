-ZUMDİCK: SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI ANKARA (A.A) - 20.03.2011 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick, son dakikada 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı için, ''Sonuç bizim açımızdan bir hayal kırıklığı'' dedi. Zumdick, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor karşısında oyunun kontrolünü kaybettikleri anlarda golleri yediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Sonuç bizim açımızdan bir hayal kırıklığı. Birinci golden sonra baskı kurduk ve oyunun kontrolü bizdeydi. Daha sonra kontrolü kaybettiğimiz anlar oldu. Bu anlarda da Trabzonspor golleri buldu. Sakatlıklar nedeniyle oyuna istediğimiz şekilde müdahale edemedik. Oyuncu değişikliklerini sakatlıklar nedeniyle kullanmak zorunda kaldık. Trabzonspor'a karşı daha kontrollü oynamalıydık. Çünkü Trabzonspor güçlü bir ekip. Boş alan verdik ve rakip bunu değerlendirdi.'' Zumdick, kalan maçlarda toplayabildikleri kadar puan toplayarak ligde kalacaklarına inandığını ifade etti. -TRABZONSPOR CEPHESİ- Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Ünal Karaman ise ağır bir sahada iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, şöyle dedi: ''Yenilgiyi kabul etmeyen arkadaşlarımı kutluyorum. İlk 10 dakika oynadığımız futbol bize yakışmadı. Ancak bu kötü oyunda zeminde etkili oldu ve golü yedik. Daha sonra yenilgiyi kabul etmeyen oyuncularım golleri buldu ve maçtan galip ayrıldık. Biz de isteriz ki maçın başlarında golü bulalım. Futbolcular bize bu kadar acı çektirmesinler isteriz. Ama son dakikada da olsa galip gelmek güzel.''