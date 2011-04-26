-ZUMDİCK GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AYRILDI ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Gençlerbirliği'nin Alman teknik direktörü Ralf Zumdick, kulüp yönetimi ile dün yaptığı görüşme sonrasında sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı. Zumdick, konuyla ilgili Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gençlerbirliği Kulübü'nde çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Ekim ayından bu yana takımda teknik direktör olarak görev yaptığını anlatan Zumdick, ''Yönetimle dünkü görüşme sonrasında yollarımızı ayırdık. Bu kulüpte çalışmak benim için büyük bir onurdu. Zor bir dönemde görev aldım. Ekim ayında koyduğum hedeflere ulaştım. Hepsini yerine getirdim. Çocuklar da ellerinden geleni yaptı. Onların da emekleri var'' dedi. -''ANKARA'YI ÇOK SEVDİM''- Takımı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar getirdiğini ifade eden Alman teknik adam, şöyle devam etti: ''Türkiye Kupası'nda finale gidemedik. Bu, bir başarısızlık olarak görülebilir, ancak yarı finale kadar geldik. Bu da bir başarıdır. Takımı aldığımda güvenli bir yerde değildik. Şu anda güvenli bir yerdeyiz. Ankara'yı çok sevdim. Ailem de çok sevdi. Futbol dışında Ankara'da birçok kişiyle tanıştım. Onlar da bana çok şey kattı.'' Bir soru üzerine Zumdick, kulüpten beklentileri bulunduğunu, ancak buna cevap alamadığını belirterek, ''Benim kulüpten devam etmek yönünde beklentilerim vardı, ancak dün yönetimle yaptığım görüşmede sözleşmem karşılıklı olarak fesh edildi. Bunun nedenini yöneticilere sorun'' dedi. Sözleşmesinin 1 yıl daha olduğuna değinen Zumdick, şunları kaydetti: ''Benim sözleşmem yardımcı antrenör olarak bir yıl daha sürüyordu. Ancak teknik direktörlük görevine geçtim. 1993 yılından bu yana teknik direktörlük yapıyorum. Çok deneyimim var. Hamburg ve Dortmund kulüpleriyle Gana Milli Takımı'nda çalıştım. İşimi yapan biriyim. Nasıl yapacağımı da biliyorum. Kulüpten ayrılmamın yardımcı antrenör Mustafa Kaplan'la bir ilgisi yok.'' Alman teknik direktör Ralf Zumdick'in, bu sabah futbolcularla görüşerek vedalaştığı bildirildi. Zumdick'in, bugün öğleden sonra Ankara'dan ayrılarak ülkesine döneceği belirtildi.