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Dünya

ZUMA'DAN TİMES'A KARİKATÜR DAVASI JOHANNESBURG (A.A)

14 Aralık 2010 13:18

-ZUMA'DAN TİMES'A KARİKATÜR DAVASI JOHANNESBURG (A.A) - 14.12.2010 - Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, kendisini küçük düşüren bir karikatür yayımlayan Times gazetesine dava açtı. Sunday Times'ın avukatı Eric van der Berg, davayla ilgili bildirimin, gazetenin Johannesburg bürosuna dün ulaştığını belirtti. Gazete, 2008'de Zuma'yı adaleti simgeleyen Tanrıça Themis'e tecavüze hazırlanırken betimlemişti. Zuma'nın, gazeteden kendisini aşağıladığı için 587 bin dolar (yaklaşık 881 bin TL) ayrıca saygınlığına zarar verdiği için 147 bin dolar (yaklaşık 221 bin TL) tazminat talep ettiği kaydedildi. Savcılık, 2009'da iktidara gelmeden önce Zuma hakkındaki yolsuzluk suçlamasını düşürmüştü. Zuma, 2006'da da tecavüz suçlamasından beraat etmişti.

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