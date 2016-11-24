'Zulümden kaçamayan halk': Arakanlı Müslümanlar

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Ekim ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara yönelik büyük bir operasyon yürütülüyor. İngiltere merkezli Myanmarlı Rohingyalar Organizasyonu, operasyonda Ekim ayının başından bu yana ölenlerin sayısının 400'ü aştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm görmüş olan ve bu zulümden kaçamayan halkı" olarak nitelendirilen Arakanlı Müslümanlara yönelik son operasyonlar, Myanmar'ın Bangladeş sınırındaki küçük bir kasabada yaşananlarla başladı.

9 Ekim'de bıçaklı saldırganlar Raghine kasabasındaki polis karakollarına saldırdı, 9 polis memuru öldürüldü.

Myanmar hükümeti saldırıyı yurtdışı kaynaklı radikal İslamcıların gerçekleştirdiğini açıklayarak, Arakanlı Müslümanları hedef alan geniş çaplı operasyonlar başlattı.

İnsan hakları örgütleri, ordunun Arakanlı Müslümanlara ait köyleri tamamen haritadan sildiğini, pek çok sivilin yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda kaldıklarını söylüyor.

Komşu ülke Bangladeş'e kaçan bazı Arakanlı Müslümanlar, kaldıkları kamplarda BBC'ye konuşmuş ve Myanmar ordusunun evlerini, camilerini yakıp sivilleri öldürdüğünü söylemişti.

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch'un (İnsan Hakları İzleme Örgütü) yetkilileri yıkılan evlerin sayısının bini aştığını söylüyor ve "Acilen BM'nin bölgeye bağımsız denetçiler göndermesine izin verilmeli" diyor.

HRW Asya Direktörü Brad Adams, "Son uydu fotoğrafları, Arakanlıların köylerindeki yıkımın hükümetin dile getirdiğinden çok daha büyük olduğunu gösteriyor" diye konuşuyor.

BM ise Arakanlıların yaşadıkları köylerin neredeyse tamamının "güvenlik bölgesi" ilan edildiğini, 150 bin kişiye gidecek olan yardımları ulaştırmanın şu an için mümkün olmadığını belirtiyor.

Myanmar'ın fiili lideri olan Aung San Suu Kyi, Arakanlılara yönelik operasyonlar konusunda şu ana kadar kapsamlı bir açıklama yapmadı.

1991 yılında "demokratik haklar için gösterdiği pasif direniş" nedeniyle Nobel Barış Ödülü verilen Aung San Suu Kyi, Arakanlılara yönelik insan hakları ihlallerinin kapsamlı bir soruşturmayla inceleneceğini söylemiş ancak ordunun operasyonlarını eleştirmemişti.

Myanmar'da güvenlik konusundaki karar mekanizmasında tek söz sahibi kuruluş ordu.

Pekçok Arakanlı Müslüman Ekim ayında başlayan operasyonların ardından ülkeden kaçmaya çalışıyor.

30 bini aşkın Arakanlı operasyonların başlamasından bu yana evlerini terk etmiş durumda.

Gittikleri ilk yer ise komşu ülke Bangladeş.

Son haftalarda Bangladeş'e giden Arakanlı sayısının 2 bini aştığı tahmin ediliyor.

Ancak Bangladeş hükümeti, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, ülkeye kaçak yollardan giren Arakanlıların Myanmar'a iade edileceğini söyledi.

Bangladeş'in sınır kasabası Cox's Bazar karakolunda görevli polis memuru Shyamol Kumar Nath, Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtlarken, 70 Arakanlıyı sınırı geçmeye çalışırken yakaladıklarını ve Myanmar'a geri göndereceklerini söylüyor.

Arakanlılar ise geri gönderilmeleri halinde Myanmar ordusu tarafından öldürüleceklerini vurguluyorlar.