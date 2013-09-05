Zülfü Livaneli'den Vatan'a: Çıkışımı verin!

Hazal Özvarış

Sanatçı Zülfü Livaneli, köşe yazarı olduğu Vatan gazetesinden istifa etti. 10 yılı aşkın süredir yazarlık yaptığı Vatan’da aynı zamanda Yayın Kurulu üyesi olan Livaneli’nin istifasını getiren son gelişmenin gazetenin yazarlarından Mustafa Mutlu’nun işten çıkarılması olduğu öğrenildi.

Demirören Grubu’nun 2011’de Milliyet gazetesi ile birlikte satın aldığı Vatan gazetesi önce yazarlarından Selahattin Duman ve Can Ataklı ile yollarını ayırdı. Son olarak Mustafa Mutlu’nun işten çıkarıldığı Vatan’dan Zülfü Livaneli de çıkışını istedi.

T24’ün aldığı bilgilere göre, Livaneli, AKP’ye muhalif bir çizgi izleyen Mustafa Mutlu’nun yazarlığına son verilmesini “bardağı taşıran damla” olarak değerlendirerek gazeteye başvurdu ve çıkış işlemlerinin yapılmasını istedi.

Zülfü Livaneli'nin Erdoğan Demirören ile görüşmesi bekleniyor.

Zülfü Livaneli kimdir?

20 Haziran 1946 yılında Mustafa Sabri Livaneli ve Şükriye Livaneli’nin çocukları olarak Konya’da dünyaya geldi. Henüz küçük yaşlardayken müzikle ilgilenmeye başladı ve bağlama çalmayı öğrendi.

1964 yılında Ülker Tunçay ile evlenen Livaneli çiftinin 1966’da kızları Aylin Livaneli dünyaya geldi. 1971’de yaşanan darbe sonrasında cezaevine giren sanatçı, 1972 yılında İsveç’e yerleşti.

Stockholm’de bir yıl müzik eğitimi gördü. 1973’te ilk albümü Chants Revolutionnaires Turcs’ü Belçika’da yayınladı. 1975 yılında mezun olduktan sonra, çalışmalarını uzunçalar olarak kaydetti.

1976’da Otobüs filminin müziklerini yazan sanatçı, daha sonraki yıllarda da filmler için beste yapmaya devam etti.

Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkılarını, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" albümünde bir araya getirdi. Müziği geniş kitlelere ulaşmaya başladığında, dünyaca ünlü pek çok müzisyenin de ilgisini çekmeye başladı. Maria Faranduri ve Mikis Theodorakis'le çeşitli ülkelerde konserler verdi, plaklar doldurdu.

Ekim 1986'da Cengiz Aytmatov'un daveti üzerine Federico Major, Yaşar Kemal, Arthur Miller ve diğer ünlü sanatçı ve düşünürlerin katıldığı Issyk - Kul Forumu'nda yer aldı.

1987’de senaryosunu da yazdığı ilk filmi “Yer Demir Gök Bakır” için kamera arkasına geçti. German Camera Award ve San Sebastián International Film Festival tarafından ödüle layık görülen ilk filmini beğeni topladı.

1988’de çektiği ikinci uzun metrajlı filmi, “Sis”te, ünlü aktör ve yönetmen Elia Kazan rol alıyordu. Kazan’ın aktör olarak rol aldığı son film olan Sis, Montpellier Mediterranean Film Festival ve Valencia Festival of Mediterranean Cinema gibi iki önemli festivalden ödülle döndü.

1993’te sanatçı Şahmaran filmini çekti. Türkan Şoray ve Mehmet Balkiz’in başrollerinde oynadığı film, diğer iki filmine göre daha az ses getirdi. Şahmaran, 1976’dan itibaren yaklaşık 30 film bestelediği, aralarında, “Sürü”, “Yol” ve “Yılanı Öldürseler” gibi önemli yapımlar için yazdığı şarkılar da olan, film müziği çalışmalarının sonuncusuydu. Livaneli aynı yıl ilk kitabı olan "Diktatör İle Palyaço"yu yayımladı.

Livaneli, 1994’te Tayyip Erdoğan’ın kazanacağı yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na SHP’den aday oldu.

Livaneli, aynı yıl "Sosyalizm öldü mü" adlı ikinci kitabını yayımladı. 1996’da merkezi Paris’te bulunan UNESCO tarafından büyükelçi olarak seçildi.

1998'te,“Orta Zekalılar Cenneti", "Arafat'ta Bir Çocuk", "Livaneli Besteleri-Nota" kitaplarını yayınlayan sanatçı, daha sonra "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Engereğin Gözü”, "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm", "Mutluluk", “Leyla'nın Evi”, “Sevdalım Hayat”, “Veda” ,“Son Ada”, “Sanat Uzun Hayat Kısa”, “Edebiyat Mutluluktur”, “Serenad” ve son olarak 2013’te “Kardeşimin Hikayesi” kitaplarını yayımladı.

2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili seçilen Livaneli, 2004 yılında partisinden istifa edip bağımsız milletvekili oldu.

Livaneli, 2005’te, Mikis Theodorakis ve Kanada'da yaşayan bilim adamı Apostolos Papageorgio ile birlikte, antik dönemin en önemli hekimlerinden biri olan Efesli Soranos adına verilen 'Soranos Dostluk ve Bilim Ödülü' alırken 2006’da da Yunanlı besteci ve yorumcu Mikis Theodorakis adına verilmeye başlayan, Türk-Yunan dostluğuna katkıda bulunanların ödüllendirildiği Theodorakis Ödülü’nün sahibi oldu.