Zülfü Livaneli'den Hasan Pulur açıklaması

Sanatçı ve Vatan gazetesi yazarı Zülfü Livaneli, Milliyet yazarı Hasan Pulur'un T24'e verdiği söyleşide dile getirdiği "Belediye başkanlığına adaylığı döneminde Livaneli, Saddam'a kızıp Bağdat Caddesi'nin isminin değişmesini öneriyordu. Ben de 'Saçmalık, bırakın bunları' diyordum. Livaneli, (dönemin Milliyet gazetesi sahibi) Aydın Doğan'a 'Hasan Pulur'u Milliyet'te tutmayın, çıkarın gazeteden' demiş" sözlerine yanıt verdi. İddiayı yalanlayan Livaneli, "Böyle bir olay mümkün değil" dedi ve "Amir tavrıyla 'atın' diyebilecek bir konumda değildim. Olsam bile bunu ilkesel olarak alçaklık sayarım" ifadesini kullandı.

Zülfü Livaneli'nin T24'e yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Hasan Pulur, herhalde yanlış hatırlıyor. Böyle bir olay mümkün değil. Çünkü 1994 yılında Aydın Doğan Bey'i tanımıyordum bile. Sabah yazarıydım. Ayrıca hayatım boyunca hiçbir yazarı hiçbir patrona şikayet etmedim. Hasan Bey'in aleyhimde çok yazı yazdığı doğrudur ama bunları patronuna şikayet edebilecek, hele hele bir amir tavrıyla "atın" diyebilecek bir konumda değildim. Ayrıca, olsam bile ilkesel olarak bunu alçaklık sayarım.

Saygılarla,

Zülfü Livaneli"