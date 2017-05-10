Zülfü Livaneli’den Gülmen ve Özakça için çağrı: Bu sessiz ve acı çığlığı duymaya davet ediyorum

Zülfü Livaneli, KHK ile işlerinden olan 63 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için bir çağrı yaptı.

Livaneli, Özakçe ve Gülmen’i hayata döndürmenin vicdani bir görev olduğunu belirtirken “Tüm yetkilileri bu sessiz ve acı çığlığı duymaya davet ediyorum” dedi.

Livaneli’nin mesajı şöyle: