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Zülfü Livaneli’den Gülmen ve Özakça için çağrı: Bu sessiz ve acı çığlığı duymaya davet ediyorum

"Gülmen ve Özakça'yı hayata döndürmek hepimiz için vicdani bir görev"

10 Mayıs 2017 21:14

Zülfü Livaneli, KHK ile işlerinden olan 63 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için bir çağrı yaptı. 

Livaneli, Özakçe ve Gülmen’i hayata döndürmenin vicdani bir görev olduğunu belirtirken “Tüm yetkilileri bu sessiz ve acı çığlığı duymaya davet ediyorum” dedi.

Livaneli’nin mesajı şöyle:

 

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