Zülfü Livaneli'nin kitabı 'Seranad', 'Serenade for Nadia' ismiyle ABD'de raflarda

Yazar Zülfü Livaneli, Amerikalı okurlarıyla buluştu. Yazarın 2016 senesinde Doğan Kitap’tan yayımlanan Serenad romanı 3 Mart tarihi itibarıyla Amerika’da satışa sunuldu. Livaneli’nin, Serenade for Nadia ismiyle yayınlanan kitabı için aynı akşam New York’ta edebiyat ve sanat çevrelerinin katıldığı büyük bir sunum toplantısı yapıldı. Zülfü Livaneli ve Serenad tüm katılımcılar tarafından büyük heyecanla karşılandı.

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60 yıldır devam eden bir aşkın hikâyesini anlatan Serenad, dünya düzenini yeniden yazan tüm siyasi sorunlarda dahi asıl harcananın insan olduğu gerçeğini okurlarına hatırlatan dokunaklı bir roman. Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul Üniversitesi’nde halkla ilişkiler görevini yürüten genç bir kadın olan Maya Duran'ın ABD’den gelen ve artık 90’ına merdiven dayamış Alman asıllı Profesör Maximilian Wagner’i karşılamasıyla başlar. 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmış olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile’ye götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan dokunaklı bir aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir.