Zülfü Livaneli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Siyasilere menfaat için yaklaşmayan insanlar da var bu ülkede; zor ama anlamaya çalışın

Sanatçı Zülfü Livaneli, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na atfen anlattığı "çığ korkusuyla yaşayan köyün bebeğinin öyküsü" üzerinden kendisini hedef alanlara yanıt vererek, "Siyasilere menfaat için yaklaşmayan insanlar da var bu ülkede. Zor ama anlamaya çalışın" dedi.

Livaneli, 2019 yılında tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konser sırasında Ekrem İmamoğlu'nun zaferine atfen "köyü çığ korkusundan kurtaran çocuk" hikayesini anlatmıştı.

Livaneli, ''İşte o çocuk bugün aramızda'' diyerek İmamoğlu'nu sahneye çağırdığı o anların bugünlerde bir kısım iktidar yanlısı çevre tarafından gündeme getirilmesi üzerine açıklama yaptı. Livaneli, "Benim hiçbir belediye ya da kurumla çıkar ilişkim yoktur, olamaz" ifadelerini kullandı.

Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Akılları, çıkar gözetmeyen bir dostluğu, ideali, yurtseverliği almıyor"

"Kalpleri ve gözleri menfaatle kararmış bazı kişiler, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı günlerde yaptığım bir konuşmaya sataşıyor, bütçe, menfaat vs sözleri ediyorlar. Çünkü akılları, çıkar gözetmeyen bir dostluğu, ideali, yurtseverliği almıyor. Benim hiçbir belediye ya da kurumla çıkar ilişkim yoktur, olamaz. Tam tersine konser gelirlerimi işsiz müzisyenlere bağışlıyorum. Siyasilere menfaat için yaklaşmayan insanlar da var bu ülkede. Zor ama anlamaya çalışın."

"Demirtaş’ı, İmamoğlu’nu çeşitli isimleri hedeflerine koymuşlar; bunları yok etmek istiyorlar"