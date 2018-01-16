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Zülfikar'ı Oltu taşına işledi

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde çıkarılan ve 'kara elmas' olarak nitelendirilen Oltu taşına ustalığı ile hayat veren Ertuğrul Erkin Asan (39), Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ı tespihin tanelerine işledi

16 Ocak 2018 13:16

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde çıkarılan ve \'kara elmas\' olarak nitelendirilen Oltu taşına ustalığı ile hayat veren Ertuğrul Erkin Asan (39), Hazreti Ali\'nin kılıcı Zülfikar\'ı tespihin tanelerine işledi.
Tekirdağ\'da yaşayan bir kişinin siparişi üzerine 50 bin liraya yaptığı tespihin dünyada eşi ve benzeri olmadığını iddia eden Asan, her bir tanesi 30 milimetreden oluşan 65 santim boyundaki tespihte bin ayar gümüş kullandığını söyledi. Asan, tespihin bir yüzüne Zülfikar\'ın resmini işleyip diğer yüzüne de \'Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç\' bulunmaz anlamına gelen Arapça, \'La fetta illa Ali la seyfa illa Zülfikar\' yazdı. Baba mesleği olan Oltu taşı işlemeciliğini 20 yıldır yaptığını vurgulayan Ertuğrul Erkin Asan, \"Tespihin taşının çıkarılması, yapımı ve işlenmesi toplam dört ay sürdü\" diye konuştu.
İlçedeki diğer Oltu Taşı işlemecileri yapılan tespihi çok beğendiklerini belirterek, ilçede bu tür eserlerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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