Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten hapis cezası

Sanatçı Zuhal Olcay, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Suçu alenen işlediği iddiasıyla Olcay'ın cezası artarken mahkeme cezada erteleme kararı verdi.

Hakaret kabul edilen eylemlerinin 'çok kısa süreliğine ve fevri yapılmış bir hareket' olduğunu söyleyen Olcay hakkında, suçu işlediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle ilk olarak bir yıl hapis cezası verildi. Eylem alenen gerçekleştiği gerekçesiyle ceza 1 yıl 2 aya çıkarılırken; daha sonra Olcay'ın geçmişi, yaşı ve eylem sonrası davranışları 'takdiri indirim' nedeni sayıldı ve ceza 11 ay 20 güne indirildi. Mahkeme, Olcay'ın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak, verilen hapis cezasının ertelenmesine, sanığın 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının da katıldığı duruşmada konuşan Olcay, "Çok kısa süreliğine ve fevri yapılmış bir harekettir. Öncelikle hakaret kastıyla hareket etmedim. İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak hakkımda atılı suçtan beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Aksi kanaatte iseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini talep ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, aleniyet unsuru oluştuğu gerekçesiyle sanık Olcay'ın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi. Sanık Olcay'ı, "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığından önce bir yıl hapis cezasına çarptıran Ceza Dairesi, eylem alenen gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkardı. Daire, Olcay'ın geçmişini, yaşını ve eylem sonrası davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 11 ay 20 güne indirdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2 Ceza Dairesi, sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak, verilen hapis cezasının ertelenmesine, sanığın 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti. Karar, Yargıtay yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındı.

Ne olmuştu?

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi, sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Olcay’ı önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme hâkimi, Olcay’ın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştti. Olcay’ın cezası, 2010 yılında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan hakkında açılan davada 10 bin 620 lira adli para cezası aldığı gerekçesiyle ertelenmemişti.

Olcay, Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen bugünkü duruşmada Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.