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 ZUHAL OLCAY'A "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN 10 AY HAPİS CEZASI (1)

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kadıköy'de sahne aldığı yerde "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

22 Mart 2018 15:19

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Kadıköy\'de sahne aldığı yerde \"Cumhurbaşkanına hakaret\" ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Zuhal Olcay\'ı suçlu buldu. 
Mahkeme, Zuhal Olcay\'a 1 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi ile cezayı 10 aya düşüren mahkeme, daha önce kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile sabıkalı olan Olcay\'ın bu cezasını ertelemedi. 


 

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