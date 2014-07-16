Zuğurli: Hakkımdaki karar çözüm sürecinin ruhuna ters

Hakkında 4 yıl 2 ay hapes cezası verilen BDP’den Lice Belediye Eşbaşkanı seçilen ve 'Türkiye’nin en genç belediye başkanı' olan 25 yaşındaki Rezan Zuğurli, hukuk tarihinde böyle bir kararla ilk kez karşılaştığını söyledi.



Milliyet'ten Namık Durukan'a konuşan Zuğurli, “Mahkemenin ilk aşamasına yönelik kararda açıklama yapmamıştım. Ancak böyle bir gerekçeli karar beni şaşırttı. Kara mizah gerçekten. ‘Burun arasındaki boşluk, alın’ gibi tespitlere ciddi anlamda bakınca, güldüm. Bugünkü duruma, sürece hiçbir şekilde uygun değil. Karar tamamıyla mantık dışı. Gerekçeli kararın ne mantığa ne içinde bulunduğumuz sürece uygunluğu var. Bir yandan çözüm süreci deniyor, bir yandan seçilmişlere ceza veriliyor” diye konuştu.

Mahkeme kararının sadece kendisine yönelik değil tüm seçilmişlere yönelik bir ceza olduğunu ifade eden Zuğurli, “Benim şahsımda verilen karar ancak tüm seçilmişlere verilen ceza olarak görüyorum. Bu karar sürecin ruhuna da ters. Biz sürecin devamını istiyoruz. Çünkü görüşmeler devam ediyor. Çıkan yasalar var. Biz bu şekilde çalışırken tam aksi durum yaşanıyor. Dava şu an Yargıtay aşamasında. Yargıtay’ın sürecini bekleyeceğiz” diye konuştu.