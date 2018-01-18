Zuckerberg'in yüzen sarayı; helikopter pisti, 24 metre yardımcı tekne, 4x4 otomobil...

74 milyar dolarlık servete sahip Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in 5 aydır dünyadan gizlediği 107 metrelik yüzen sarayı görüntülendi. Zuckerberg, eylülde Monako’da liste fiyatı 195 milyon dolar olan ‘Ulysses’ isimli tekneyi beğenip pazarlıkla 150 milyon dolara almış. Teknenin içinde helikopter pisti, 24 metrelik yardımcı tekneye, 4x4 otomobilden, motosiklete kadar yok yok.

521 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri durumundaki Facebook’un Kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in liste fiyatı 195 milyon dolar olan 107 metrelik ultra lüks bir tekne aldığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre 74 milyar dolarlık servete sahip Zuckerberg tekneyi Eylül ayında Monako’da düzenlenen fuardan önce görüp beğenmiş ve gizlice satın almış. Liste fiyatından indirim yaptırdığı söylenen Zuckerberg’in bu ultra lüks tekne için yaklaşık 150 milyon dolar ödediği belirtiliyor. 5 aydır bu tekneyi kullanan Zuckerberg yeni oyuncağıyla geçtiğimiz ay Pasifik’te görülmüş.

Eski sahibi Yeni Zelandalı

Mark Zuckerberg tekneyi Yeni Zelandalı milyarder Graame Hart’tan satın almış. O bölgenin en zengin adamı olan Hart’tın en büyük tutkusu ise tekneler. 1955 doğumlu Hart herşeye sıfırdan başlamış biri olarak biliniyor. Şoförlük, tezgahtarlık gibi bir çok alanda çalışarak iş hayatına atılan Hart bugün 7.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi. Fortune 500’de 214’üncü sırada yer alan Hart, yatırım şirketi Rank Grubu’nun sahibi. Deniz tutkusuyla bilinen milyarder işadamı bugün kadar hep güzel teknelere sahip olmuş. Mark Zuckerberg’e sattığı tekneyi Norveç’te Kleven tersanesinde yaptıran Graame Hart, aynı teknenin 10 metre daha uzunundan da yani 117 metrelek bir tane daha yaptırmış. Böylece aynı anda aynı tersanede 2 tekne yaptırıp maliyet avantajı sağlamış.

Bir depoyla yarı dünya

107 metrelik ‘Ulyseses’ isimli süper teknenin içinde 24 metrelik yardımcı ayrı bir tekne daha var. Helikopter garajının bile olduğu tekneni kapalı garajında ise motosikletler, ATV’ler ve 4x4 bir otomobil bulunuyor. Hiç yakıt nakli yapmadan bir depo ile dünyanın yarısının gezilebileceği tekne her koşulda gidebilmesi için tasarlanmış. Yani fırtına da bile gidebilecek şekilde tasarlanan tekne kutuplara da gidebiliyor, en sıcak bölgelere de.

Öte yandan 2016 yılında yapılan dev yat 1 yıldır satılıkmış. Zuckerberg’in fiyatta indirim alabilmesinin sebebi de buymuş. Aksi takdirde aylık masrafı 2 milyon dolarmış.

Dünyanın en güçlü 10 kişisinden biri

33 yaşındaki Mark Zuckerberg bugün teknoloji dünyasının en başarılı girişimcilerinin başında geliyor. Şu anda Facebook hisselerinin yaklaşık yüzde 28’sine sahip olan Zuckerberg’in kişisel serveti 74 milyar dolar civarında. Facebook’un genç kurucusu elinde tuttuğu bu servetle dünyanın milyarderler listesinde beşinci sırada yer alıyor. Buna ek olarak Zuckerberg, Forbes’un araştırmasına göre dünyanın en güçlü 10’uncu kişisi. Facebook, şu anda aylık aktif 2.07 milyar kullanıcıyla yaklaşık 521 milyar dolar piyasa değerine sahip.