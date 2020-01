Zuckerberg'den Trump'a 'Facebook' yanıtı

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un her zaman kendisine karşı olduğunu söyleyen ve sitenin, hakkında yalan haberler yapan The Washington Post ve New York Times gazeteleri ile iş birliği içinde olabileceğini ima eden ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Zuckerberg, sitenin Trump'a karşı olduğu iddialarını yalanladı.

Facebook'un geçen hafta, ABD Kongresi'ne 2016 başkanlık seçimleri üzerinde etkili olmakla suçlanan Rus şirket Internet Research Agency'yle bağlantılı olduğu iddia edilen reklamlarla ilgili bilgi verdiğini duyurmasının ardından Trump, dün konuyla ilgili bir tweet paylaştı.

Trump, "Facebook her zaman Trump karşıtıydı. Bu gibi ağlar hep Trump karşıtı olmuştur" ifadelerini kullandı. Trump, 'fake news' (yalan haber) olarak nitelendirdiği Washington Post ve New York Times gazetelerinin de kendisine karşı olduğunu hatırlatarak, "Gizli bir iş birliği mi var?" diye sordu.

​Zuckerberg ise, Trump'ın ifadelerine Facebook sayfasından şu sözlerle yanıt verdi:

"Trump'ın Facebook'un her zaman ona karşı olduğu iddialarına yanıt vermek istiyorum. Her gün insanları bir araya getirip herkes için ortak bir topluluk yaratmak için çalışıyorum. Herkesin sesini duyurması ve tüm fikirlere açık bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Trump, Facebook'un her zaman kendisine karşı olduğunu söylüyor. Liberaller de Trump'a yardım ettiğimizi… İki taraf da hoşlanmadıkları fikir ve içeriklerden rahatsız oluyor."

Zuckerberg, Facebook'un seçimlerdeki rolüyle ilgili iddia edilen ‘gerçekleri' de açıklığa kavuşturarak, sitenin yalnızca insanlara birbirleriyle tartışma ve adayların da kendilerini takip edenlerle doğrudan konuşma imkânı tanıdığını ifade etti.

Öte yandan Trump'ın tweet'inin The Washington Post'un eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Zuckerberg'i Rusya'nın yalan haber tehdidiyle ilgili uyardığı yönünde yalan haber yayınlamasının ardından gelmesi de dikkat çekti.