Zuckerberg neden sürekli aynı tişörtü giyiyor?

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ilk kez Facebook adına bir soru cevap oturumuna katıldı. Zuckerberg, oturum öncesi Facebook'un neden mesajlaşma uygulamasını geliştirmek zorunda kaldığını katılımcılara açıkladı.

Sabah’ın haberine göre, Zuckerberg sosyal sitede mesajlaşma fonksiyonu kaldırıldıktan sonra; 1,3 milyar Facebook kullanıcısının uzun süredir duymayı beklediği gelişmeleri paylaştı. Başta bu uygulamayı istemediğini söyleyen Zuckerberg, mobil kullanıcıların günde 10 milyar mesaj göndermesi karşısında böyle bir gelişmeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

‘Kirli tişörtünü defalarca giydiği’ dedikoduları

Zuckerberg'e neden devamlı aynı gri tişörtü giydiği sorusu da yöneltildi. 30 yaşındaki Zuckerberg, "Giydiklerinize ve yediklerinize karar vermek çok fazla enerjinizi alıyor" diyerek aynı tişörtten fazla miktarda edinerek bu sorunu ortadan kaldırdığını söyledi. Bu sayede zaman israfının önüne geçtiğini belirten Zuckerberg, aynı zamanda kirlenmiş tişörtünü defalarca giydiği dedikodularına da son vermiş oldu.

Oturum sırasında ayrıca Zuckerberg'e hayatı ve Facebook hakkında bir film yapmak isteyip istemediği de soruldu. Zuckerberg, "Kod yazmak, bir ürün geliştirmek ve bir şirket kurmak bir film yapmak için yeterli çekicilikte değil. Gerçekten bir film yapılmak isteniyorsa, o zaman beni bir bilgisayarın başına oturtup, saatlerce kod yazdırmaları gerekiyor. Bu da film için parlak olmayabilir" diye konuştu.



