Zuckerberg: Irkçılığın yanlış olduğunu savunmak zorunda kalmak utanç verici

ABD'nin Charlottesville kentinde başlayan şiddet olaylarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, "Hâlâ neo-Nazilerin ve beyazların üstünlüğünü savunanların yanlış yolda olduğunu, gün gibi ortadayken savunmak zorunda kalmak utanç verici" dedi.

Mesajında Yahudi kökenli olmasına değinen Zuckerberg, dünyadaki nefretin kaynağını anlayamadığını söyledi: "Pek çok kişinin kendisine bu nefretin kaynağını sorduğunu biliyorum. Bir Yahudi olarak ben de hayatımın büyük bir kısmında bunu sorguladım. (…) Hala neo-Nazilerin ve beyazların üstünlüğünü savunanların yanlış yolda olduğunu, gün gibi ortadayken savunmak zorunda kalmak utanç verici."