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Dünya

Zuckerberg: Irkçılığın yanlış olduğunu savunmak zorunda kalmak utanç verici

"Bir Yahudi olarak ben de hayatımın büyük bir kısmında dünyadaki nefretin kaynağını sorguladım"

17 Ağustos 2017 16:34

ABD'nin Charlottesville kentinde başlayan şiddet olaylarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından mesaj paylaşan  Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, "Hâlâ neo-Nazilerin ve beyazların üstünlüğünü savunanların yanlış yolda olduğunu, gün gibi ortadayken savunmak zorunda kalmak utanç verici" dedi.

Mesajında Yahudi kökenli olmasına değinen Zuckerberg, dünyadaki nefretin kaynağını anlayamadığını söyledi: "Pek çok kişinin kendisine bu nefretin kaynağını sorduğunu biliyorum. Bir Yahudi olarak ben de hayatımın büyük bir kısmında bunu sorguladım. (…) Hala neo-Nazilerin ve beyazların üstünlüğünü savunanların yanlış yolda olduğunu, gün gibi ortadayken savunmak zorunda kalmak utanç verici."

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