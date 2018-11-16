Zuckerberg, Facebook'un yeni içerik filtreleme planını açıkladı 

Elif Varan / İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal ağdaki paylaşılan içerikler üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak bir sistem oluşturmayı planladığını duyurdu.

Zuckerberg, New York Times\'ın Facebook\'un kriz anlarında müdahale stratejilerinin yetersiz olduğunu belirten raporunun ardından içerik yönetim ve dezenformasyon kampanyalarına dair, şirketin ilkelerini ihlal eden içeriği tespit edebilmek için yapay zeka sistemlerini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Yapay zeka sistemleri, Facebook, standartlarını ihlal etmese bile, haber kaynağında rahatsız edici veya rahatsız edici olabilecek belirli içerik türlerini tutabilecek bir sistem oluşturabiliyor.

Facebook, \"sınır çizgisi\" ile içeriğinizi, zararlı olabilecek herhangi bir şeyden korumak için veya yalnızca onları haber kaynağında görmek istenmediği için filtreleyerek seçim yapılmasını sağlayacak. Böylece insanlara bireysel kontrol sağlayarak, herkes için özgür ifade ve güvenlik ilkelerini daha iyi dengeleyebilecek.

Sistemin pilot uygulamasının 2019 yılının başlarında devreye gireceği belirtildi.

Zuckerberg sistem ile ilgili, \"Zamanla, bu kurumun genel yönetimimizde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Yönetim kurulumuzun hissedarlarımıza karşı sorumlu olması gibi, bu kurum sadece bizim topluluğumuza odaklanacaktır. Her ikisi de önemli ve uzun vadede herkese daha iyi hizmet vermemize yardımcı olacağına inanıyorum” dedi.