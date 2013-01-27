Zübeyir Aydar: Öcalan söylemeden silahlı güçler sınır dışına çıkmaz

PKK'nın Avrupa sorumlularından Zübeyir Aydar, diyalog sürecinde BDP'nin yapamayacağı şeylerin de olduğunu kaydederek "Öcalan söylemeden biz silahlı güçleri sınır dışına çıkaramayız" dedi.

PKK’nın Avrupa sorumlularından kapatılan eski DEP Milletvekili Zübeyir Aydar, Avrupa’da Kürtçe yayımlanan ’Rudaw’ gazetesine İmralı’da başlatılan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kendilerinin her zaman Kürt sorununun çözümünde muhatabın Abdullah Öcalan olduğunu söylediklerini vurgulayan Aydar şu görüşleri dile getirdi:

"Abdullah Öcalan bizimle görüşmeden bir şey yapmaz. İmralı’da diyalog ve görüşmelerin yapılması bizim talebimizdi. Türkiye medyasında PKK’nın içerisinde farklı kanatlar olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. PKK’da ayrı ayrı gruplar yoktur. Biz İmralı’da yürütülen görüşmelerin devam etmesinden yanayız. Öcalan cezaevinde olmasına rağmen siyasi konularda her şeye hakimdir. Bu konuda müzakere yapabilir, bunu yürütebilir. Ama, bu sadece yazılı ve mektuplarla olmaz. BDP heyetinin gidip gelmesiyle de olmaz. Öcalan’n PKK liderleri ile konuşması lazımdır. Ahmet Türk Öcalan’ı ziyaret etti. Öcalan’ın sorduğu her soruya Ahmet Türk cevap veremez. ’PKK’da ne oluyor, HPG’nin durumu nasıl, askerlerin durumu nasıldır, PKK liderleri ne diyor, ne düşünüyor.’ Sayın Türk bunları bilmez. O Ankara’da siyaset yapıyor. BDP bazı şeyler yapabilir ama bazı şeyler yapamaz."



’Aydınlar ve gazeteciler adaya gidip gelsin'



BDP heyetinin, Türk aydınlarının ve gazetecilerin adaya gidip gelmelerini ve Öcalan ile görüşmelerini istediklerini kaydeden Aydar, "Bunun için devletten yol açmasını istiyoruz. Şimdi silahlı güçlerin Türkiye sınırlarının dışına çıkılması konuşuluyor. Öcalan söylemeden ve kendisi istemeden biz silahlı güçleri sınır dışına çıkaramayız" dedi.