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Zübeyir Aydar: Bizi ülkede öldürenler ile burada öldürenler aynıdır

KCK Yürütme Konseyi başkanı Zübeyir Aydar, suikastin arkasında İran'ın olduğu yönünde açıklama yapmadığını belirtirken, örgüt içi infaz iddiasına da karşı çıktı

21 Ocak 2013 12:34

 

Fransa’nın başkenti Paris’te PKK üyesi üç kadının öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheler polisin gözaltına aldığı iki kişi üzerinde yoğunlaşırken KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar "Bugün Kürtleri kim öldürüyorsa, bu olayı da onlar yapmıştır. Bizi ülkede öldürenler ile burada öldürenler aynıdır" dedi. 
Birgün gazetesinde yayımlanan Ahmet Şık'ın haberine göre Zübeyir Aydar, gözaltında tutulan iki kişinin cinayetin failleri olduğu iddiasına sıcak bakmıyor. Gözaltındaki Ömer isimli kişinin Sakine Cansız'ın şöförü olduğu bilgisini yalanlayan Aydar, onu gören son kişiler arasında olduğunu kabul ediyor.  Ömer'in suikast günü Sakine Cansız'ı Kürdistan Enformasyon Merkezi’ne kendi arabasıyla götürdüğü belirlenmiş. Gözaltındaki diğer kişinin ise Ömer'in evinde misafir kaldığı belirtiliyor.
 

İfadeye kendisi gitti

 
Suikastın ardından iki kişi, Fransız polisine kendi istekleriyle ifade verdi. Polis ifadelerinde çelişki tespit ettiği iki kişiyi yeniden ifadeye çağırdı. PKK çevreleri, gözaltındaki iki kişi üzerinden sızdırma haberler yapılmasının, ilk gün ortaya atılan 'örgüt içi infaz' iddialarına destek amaçlı olduğu kanısında. 
Suikastların gerçekleştirildiği bina 24 saat güvenlik birimlerinin kontrolü altındaydı ve çevrede sayısız kamera vardı. PKK çevreleri, elde çok fazla veri bulunmasına karşın katillerin henüz tespit edilememiş olmasını, "Ya olayın üzerini örtmeye çalışıyorlar ya da Fransız devleti suikastçılara yardımcı oldu" diye değerlendiriyor.
 

Aydar, İran'ı işaret etmemiş

 
Suikastın arkasında İran'ın olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aydar, "Ben hiç bir zaman böyle bir açıklama yapmadım" dedi. Aydar olayın içinde Türkiye devletinin olduğuna dair kuşkular taşıdığını da söyledi. Suikastların Türkiye devletinden, Kürt düşmanlarından bağımsız ele alınamayacağını belirten Aydar “Bugün Kürtleri kim öldürüyorsa, bu olayı da onlar yapmıştır. Bizi ülkede öldürenler ile burada öldürenler aynıdır. Şahıslar farklı olabilir ama zihniyet aynı" dedi..
 

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