Zübeyir Aydar: Barış gelirse sosyalistlerin iktidar şansı olacak

Kongra-gel Başkanı Zübeyir Aydar, “Barışın gelmesiyle sosyalistlere ciddi bir iktidar perspektifi gelecek” dedi.

Radikal gazetesinden Ezgi Başaran’a konuşan Zübeyir Aydar Türkiye solunun kendilerini anlamadığını söyledi.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Aydar “Şunu anladım ki, Kürt siyasi hareketini yakından tanıdığını zannettiğimiz kesimler de bizi tam tanımamış, hayret ettim” diye konuştu.



Aydar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu çözüm sürecine destek veriyoruz diye bazıları tarafından eleştiriliyoruz. Şunu bilmeliler: Bugüne kadar ne söylediysek aynı fikirlere sahibiz. Sosyalistleri nasıl müttefik gördüysek, öyle görmeye devam edeceğiz. Devleti yöneten kesimle barış yapıyoruz diye merkezi hükümetçi, devletçi, orducu yahut AKP’li olduğumuz anlamını çıkarmamak lazım. Halbuki konuya geniş baksalar çok farklı bir şey görebilirler.”





‘Sosyalistlerin iktidar şansı var’

“Barışın gelmesiyle sosyalistlere iktidar perspektifi gelecek” diyen Zübeyir Aydar, “Bakın, AKP muhafazakâr bir hareket. Diğer tarafta milliyetçi ve ulusal bir kesim var. Ee? Bunların arasında ise dünya kadar Türkiyeli var. Sol ve sosyalist değerlere adını koymasa da bağlı olan. Barışın gelmesiyle sosyalistlere ciddi bir iktidar perspektifi gelecek. ‘Geniş düşünmek’ dediğim budur. Bunu görmüyorlar, sanki biz fikirlerimizden ödün vermişiz, yolumuzdan sapmışız gibi eleştiriyorlar” diye konuştu.



Aydar şunları söyledi:

“Bakın Kürt sorununun çözülmesi için yüzde 10 barajının düşürülmesi (en az yüzde 5 olmalı diyor), siyasi partiler kanununun değiştirilmesi gerekiyor. Bunlar olduktan sonra seçim sırasında partiler arası ittifak mümkün olacak. Avrupa’da bu hep yapılıyor. İşte bu şekilde irili ufaklı tüm sol sosyalist partilerin temsilcilerini barındıran bir iktidar kuvvetle muhtemeldir.”



'CHP sürece dahil olmalı'





CHP’nin çözüm sürecinin bir parçası olması için çağrı yaptığını vurgulayan Aydar, “‘AKP dışlamak istese de siz yapmayın’ dedik. Ama maalesef olumlu yanıt alınamıyor” dedi.



CHP’nin tarihinin önemine vurgu yapan Zübeyir Aydar, “CHP’nin tabanını iyi tanıyan bir insanım, inanın o tabanın çoğunluğu partisinin barış yapılırken dışarıda kalmasını istemez. Bugün CHP sahnesini ele geçirmiş görünen o sert ulusalcı kesim, sadece Türkiye’nin değil, CHP tabanının da marjinal kesimini oluşturuyor. Fakat böyle giderse parti ya bölünecek ve ortaya gerçek sosyal demokratlardan oluşan bir yönetim çıkacak ya da bu ulusalcıların vesayetinde marjinalleşecek. Bu, çok açık. Baykal’ın bu dönemde aktifleşmesi ise hiç hayra alamet değil maalesef” diye konuştu.



“40 yıldır hiç anlaşılmamışız” diyen Aydar şunları söyledi:

“Hiç anlaşılamamışız. 40 yıldır ne anlatıyoruz biz? Kürt-Türk ittifakı derken Araplara karşı savaş koalisyonu kuracak değiliz. Ortadoğu’daki hayalimizi ‘Fırat-Dicle Su Birliği’ şeklinde ifade edebilirim. Bu birliğe göre Ortadoğu’daki sınırlar, örneğin Hollanda-Belçika sınırı gibi geçirgen olsun diyoruz. Bugüne kadar sınırlar tüm Ortadoğu halkları için ölüm demekti. Sınırı geçerken ya askerin kurşununa denk gelirsin ya mayına basarsın ya da tele takılırsın. Artık o sınırlardan sadece kültürler ve ticaret geçsin istiyoruz. Yoksa Türk-Kürt birleşip Ortadoğu’da at koşturalım hayalinde değiliz. Sol kesim bunu da yanlış anlamasın. Biz aşiret değiliz, Kürdistan beyliği gibi bir şeyi de temsil etmiyoruz. Halkın en alt tabakasını temsil ettiğimize göre, tüm Ortadoğu halkları için, Araplar, Türkmenler, Ermeniler, Aleviler, Ezidiler, Türkler, Kürtler için kimlik, refah ve özgürlük istiyoruz. Bu böyle biline.”