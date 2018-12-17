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Spor

ZTK Son 16 Turu kura çekimi 21 Aralık'ta yapılacak

İSTANBUL / DHA Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, 21 Aralık Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak

17 Aralık 2018 14:53

İSTANBUL / DHA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları kura çekimi, 21 Aralık Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yapılacak.
Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre; Orhan Saka Konferans Salonu\'nda saat 11.00\'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
5. Tur\'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

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