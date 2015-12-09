Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi, Münih Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan

Beate Zschäpe'nin avukatı tarafından okunan yazılı ifadesini şu sözlerle

değerlendiriyor:

"İtiraf, pişmanlık, açıklığa kavuşturma. Duruşmayı izleyenler, yeni avukatın sözlerinde

bu ifadelere rastlamadı. Daha çok sanığın zoraki savunması vardı, bu da elbette hayal

kırıklığı yarattı. Hikayenin kahramanı hakkındaki suçlamalar yüzüne okunduktan 2,5

yıl sonra suskunluğu bozdu. Cinayetlere iştirakinin kanıtlanması adeta bir yap bozun

parçalarının birleştirilmesi gibiydi. Şimdi Zschäpe eline fırçayı alıp yorucu çalışmalar

sonucu ortaya çıkarılan resmin üzerini boyamaya çalışıyor. Resimde kendisini kurban,

bir şekilde kandırılmış, ürkmüş göstermeye çalışıyor."

Beate Zschäpe'nin ifadesiyle ilgili Frankfurter Rundschau gazetesinde şu satırları

okuyoruz:

"Zschäpe 249'uncu duruşmada suskunluğunu bozmak yerine,

daha çok yeni avukatına

50 sayfalık bir açıklamayı okutmak için yaklaşık 2,5 yıla ihtiyaç duydu. İfadesinde

kendisinin üç kez mağdur olduğu belirtti. İfadenin okunmasından sonra, eğer susması

için bir neden yoksa niçin bu kadar sessiz kaldı sorusu akıllara geldi. Öncelikle, iki

yeni avukatının neden Zschäpe'den açıklama yapmasını ama mümkün olduğu kadar az

ya da hiç bilgi vermemesini istedikleri merak ediliyor. İfadesi önemli sorulara yanıt

vermedi. Başka bir deyişle, Zschäpe'nin ifadesi ağır bir hataydı."

Paris'te devam eden Dünya İklim Konferansı'nda gelinen nokta Die Zeit gazetesinde

şöyle değerlendiriliyor:

"Eğer Paris'te uzlaşı çıkmazsa tüm gezegeni doğal felaketler, savaşlar bekliyor. Bunun

sonucu da yeni mülteci dalgalarının oluşması. Ama işin bu nokkaya gelmesini

öncelikle İran Körfezi'ndeki petrol hanedanları istemez. Çünkü ülkelerinde yazları

yaşamak mümkün olmaz. Şimdi güçlü bir anlaşma sağlanmalı. Hükümetler ne kadar

kararlı olurlarsa garantörler, bankalar, holdingler kesenin ağzını açacak. Fosil enerji

kaynaklarını terk edip güneş ve rüzgar enerjisini depolayan geleceğin teknolojilerine

ağırlık verecekler. Paris, tüm diğer iklim zirvelerinden farklı olabilir. Siyasetçiler

korkunç sıcak bir kasım ayından sonra mantık ve dayanışma sinyali verebilirler."

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma Straubinger Tagblatt'ta ele alınıyor:

"Kimse bugünkü koşulların hep süreceği hayaline kapılmasın. Teşvikle işleyen enerji

kaynaklarının bir çoğu mevcut fiyatlarda kendi kendilerini döndüremez duruma geldi.

Bu yüzden kapatılıyorlar. Bu durum önümüzdeki süreçte petrol stoklarının azalmasına

yol açacak. Kapatılan tesisler bir düğmeye basılarak yeniden kolayca işletilemeyeceği

için petrole olan talep artacak ve fiyatlardaki düşüş kısa sürede yerini yükselişe

bırakacaktır."