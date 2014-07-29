Zschäpe'nin dilekçe yağmuru sürüyor



Almanya'da, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne yönelik Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam eden davada, yeniden süreci yavaşlatacak bir gelişme meydana geldi.

Terör hücresinin hayattaki tek üyesi ve aynı zamanda davanın baş sanığı olan Beate Zschäpe, mahkeme yargıçlarının taraflı bir tutum içinde olduklarını iddia ettiği bir dilekçe sundu.

Zschäpe'nin avukatlarından Wolfgang Stahl, salı günü verdikleri dilekçede, bir tanığın ifadesinin 'taraflı şekilde' alındığını ve hafifletici nedenlerin görmezden gelindiğini öne sürdü. Aynı davada yargılanan bir diğer sanık Ralf Wohlleben da dilekçeye imza attı.

Federal savcılık ve NSU kurbanlarının bir avukatı, savunma makamının dilekçelerini 'saçma' olarak nitelendirerek, sadece dava sürecinin yavaşlatılmasına çalışıldığına dikkat çektiler.

Mahkeme, dilekçe nedeniyle verilen kısa bir aradan sonra devam etti. Belirlenen dava günlerine sadık kalınacağı açıklandı. Perşembe gününe kadar ise farklı bir yargıcın dilekçeyi değerlendirmesi bekleniyor. Beate Zschäpe, bir yılı aşkın bir süredir devam eden dava sürecinde daha önce de birçok taraflılık dilekçeleri vermişti.